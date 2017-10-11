Пользователи Facebook по всему миру не могут войти в сеть

Вашингтон, , 20:37 — REGNUM Пользователи соцсети Facebook по всему миру 11 октября отмечают сбои в ее работе.

Попытки войти в социальную сеть и ввести логин и пароль оказываются безуспешными.

По информации СМИ, Facebook недоступен по причине производящегося технического обслуживания.

«Вы сможете вновь войти в систему в течение нескольких часов», — отвечает социальная сеть пользователям.

Пока не сообщается, сколько времени потребуется для устранения сбоев.

Напомним, Facebook является одной из крупнейших мировых соцсетей. По показателям июня 2017 года в ежемесячную аудиторию Facebook входили не менее двух млрд пользователей.

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