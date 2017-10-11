Volkswagen запретил дилерам продавать в Крыму грузовые автомобили

Москва, , 09:33 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen сообщила своим дилерам о том, что им запрещено продавать в Крыму коммерческие машины, рассчитанные на 10 и более пассажиров, спецтехнику и запчасти к ней, об этом 11 октября сообщили «Известия».

Издание пишет, что письмо было подписано главой ООО «Фольскваген груп рус» Маркусом Озеговичем, информацию о его получении подтвердили представители двух дилеров Volkswagen.

По словам представителей «Фольскваген груп рус» ничего нового не произошло, с 2014 года на Россию наложены санкции и подобное письмо рассылается автоматически.

Однако два независимых дилера компании утверждают, что ранее они таких сообщений не получали. Сам Маркус Озегович напомнил журналистам о том, что Volkswagen запретил продажу такой техники в Крым как напрямую, так и через посредников.

Он пояснил, что в случае нарушения запрета немецкий автопроизводитель может полностью прекратить поставки в Россию грузовых и специальных машин.

Напомним, 10 октября 2017 года президент Чехии Милош Земан, выступая на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге заявил, что тему по отторжения Крыма и России развивать бессмысленно и опасно, он назвал воссоединение Крыма и России «делом завершенным».

Впоследствии премьер-министр Чехии Богуслав Соботка сказал, что правительство Чехии не давало Земану разрешения на подобные заявления.

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