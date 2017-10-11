Китай передал Тайланду первую партию танков VT-4

Пекин, , 09:11 — REGNUM Министерство национальной обороны КНР подтвердило информацию о передаче Вооруженным Силам Таиланда первой партии танков VT-4. 28 из 49 боевых машин были переданы тайской стороне накануне.

В заявлении оборонного ведомства КНР отмечается, что стоимость танков составила $148,5 млн, до конца 2018 года Китай обязуется передать Таиланду еще 21 боевую машину, пишет «Сина синьвэнь».

По неподтвержденным данным, Таиланд решился на закупку китайских танков после того, как сорвалась сделка с Украиной, планировавшей поставить в азиатскую страну танки «Оплот», разработанные на базе советских танков Т-80УД. В министерстве национальной обороны КНР данную информацию не прокомментировали.

Китайский танк VT-4 был впервые представлен в 2012 году на выставке EUROSATORY-2012 во Франции. Разработчиком танка выступила оборонная компания Norinco. Экспортный танк был построен на базе китайско-пакистанской боевой машины МВТ-2000, которая также известна как VT-1А.

Новый китайский танк с боевой массой более 51 т способен развивать скорость до 75 км/ч и имеет запас хода 500 км. VT-4 способен преодолевать водные преграды глубиной 4−5 метров и траншеи шириной до 2,7 метра. Боевая машина оснащена 125-мм гладкоствольной пушкой, которая, кроме снарядов, может стрелять ракетами на дальность до 5000 метров, а также 12,7-мм зенитным и 7,62-мм встроенным пулеметами.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайская оборонная компания Norinco (North Industries Corporation) показала систему активной защиты бронетехники собственной разработки.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские танки научились отражать снаряды противника. Видео