Почта США намерена к 2025 году создать большой парк беспилотных автомобилей

Лансинг, США, , 08:21 — REGNUM Почта США (USPS) опубликовала отчет, в котором сообщила о своих планах создать собственный парк из 228 тыс. беспилотных транспортных средств, об этом 10 октября сообщило издание Wired.

Сообщается также, что компания уже приступила к реализации этих планов — она сотрудничает с конструкторами и инженерами Университета штата Мичиган.

Вместе они намерены создать устройство под названием Беспилотное транспортное средство для доставки в сельской местности (Autonomous Rural Delivery Vehicle). Эту машину компания хочет запустить на более чем 28 тыс. сельских маршрутах по всей стране уже к 2025 году.

Идея заключается в том, что почтовый работник находится в машине, но не управляет ей. Во время поездки он лишь сортирует письма и оставляет их и другие отправления в почтовых ящиках получателей.

При этом почтовый работник не будет делать то, что ему часто приходится делать сегодня — ему не нужно будет каждый раз парковать автомобиль, выходить из машины, а затем возвращаться к нему и начинать движение. Таким образом служба намерена добиться экономии сил и времени.

Напомним, в сентябре 2017 года компания Passenger Drone испытала своего первого беспилотного летающего дрона, предназначенного для перевозки людей. Компания намерена начать серийный выпуск этих машин в 2018 году.

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