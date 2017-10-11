В Китае прошли успешные испытания «умных грузовиков» с функцией автопилота

Чанчунь, Китай, , 06:38 — REGNUM Китайский автопроизводитель завершил испытания первые в стране испытания «умных грузовиков» на автомагистралях, сообщает 10 октября агентство «Синьхуа».

Компания FAW Jiefang Automotive Co., Ltd., которая является ведущим автопроизводителем Китая заявила, что испытала три контейнеровоза Jiefang с включенными функциями автопилота на участке автомагистрали Чанчунь-Шэньчжэнь.

Грузовики, чья максимальная грузоподъемность составляет 40 т., могут ехать на автопилоте, а также автоматически тормозить в случае обнаружения опасности. Система удержания автомобиля в пределах полосы позволяет рулить транспортом без использования рук.

Генеральный директор компании Ху Ханьцзе заявил, что умные транспортные средства станут будущим трендом. Компания ставит задачу развития новых моделей с системой высокоточного позиционирования уже к 2018 году.

При этом, следующую модель планируется сделать уже на основе новейших сетей связи 5G, которые станут доступны для использования к 2020 году. А к 2025 году компания ожидает разработать первый самоуправляемый грузовик.

Напомним, что китайский автогигант FAW был основан в 1956 году, когда компания произвела свой первый грузовик. С тех пор было выпущено свыше 6 млн транспортных средств. За первые девять месяцев 2017 года, было продано порядка 198 тыс. грузовиков, что делает компанию лидером продаж среди отечественных компаний КНР.

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