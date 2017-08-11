Skoda отзывает 3463 автомобиля из-за дефектов в системах безопасности

Москва, , 16:27 — REGNUM Компания ООО «Фольксваген Груп Рус», представляющая Skoda в России, объявила о начале отзывной кампании, под которую попали автомобили моделей Octavia, Yeti и Rapid, об этом 11 августа сообщила пресс-служба Росстандарта.

Из-за проблем в блоке управления электронного контроля устойчивости отзывается 1927 автомобилей. Сообщается, что дефект может привести к отсутствию стабилизации автомобиля в критических дорожных ситуациях.

Под отзыв попали машины Octavia, выпущенные компанией в период с 2004 по 2013 г. На них специалистами будет произведена замена программного обеспечения блока управления контроля устойчивости.

Также компания отзывает в России 1536 автомобилей моделей Yeti и Rapid, сошедших с конвейера завода в 2017 году. Машины отзываются из-за проблемы с преднатяжителем ремня безопасности, компания обнаружила, что при изготовлении устройства были нарушены нормы допусков.

В результате проявления дефекта при срабатывании пиротехнической системы её части могут попасть в салон автомобиля и травмировать пассажиров. В сервисных центрах специалистами будет произведена замена дефектных элементов системы ремней безопасности. Все работы будут выполняться за счет компании-производителя.

Напомним, 11 августа компания Volvo объявила об отзыве автомобилей Volvo XC90 и V90 Cross Coutry, причиной отзыва также явились выявленные дефекты элементов систем безопасности. Неисправность была был обнаружена в системе преднатяжения ремня безопасности правого сидения третьего ряда и в модуле контроля доменов активной безопасности.