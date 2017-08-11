Skoda заявила о росте мировых продаж на 4%

Прага, , 14:46 — REGNUM Чешский автопроизводитель Skoda, являющийся частью концерна Volkswagen, заявил о росте мирового спроса на свои автомобили, в июле 2017 года компания продала на 4% машин больше, чем за аналогичный период 2016-го, об этом 11 августа сообщила пресс-служба российского представительства компании.

За обозначенный период 2017 года компании удалось реализовать в мире 87 тыс. автомобилей, а в июле 2016-го этот показатель составлял 83 700 тыс. авто. Наибольший рост продаж своих машин автопроизводитель наблюдает в Индии, значение показателя достигло 34%.

Также компания сообщает, что в июле 2017-го в России она продала 5307 машин (рост продаж — 13,6%). В Китае продажи компании увеличились на 3%, в Евросоюзе — на 6,5%.

В июле 2017-го компания продала 11 200 экземпляров флагмана Superb, относительно аналогичного периода прошлого года модель демонстрирует серьезный рост продаж, он равен 18,2%.

Пресс-служба компании пишет, что новая модель Skoda Kodiaq показала хороший старт, с того момента, как Skoda выпустила автомобиль на рынок ЕС (это произошло в феврале 2017 года), было продано уже 37 100 автомобилей.

Напомним, 29 июня 2017 года Skoda официально объявила о старте производства обновленной модели Rapid на предприятии «Фольксваген Групп Рус», расположенном в Калуге. В мае 2017 года Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что автомобиль занял 15 место в рейтинге продаж компании, всего было продано 2406 экземпляров.