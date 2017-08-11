Lamborghini Urus вновь засняли на видео

Нюрбург, Германия, , 12:48 — REGNUM Шпионы вновь поймали Lamborghini Urus на трассе Нюрбургринг, сначала автомобиль засняли на видео в Нюрбурге, а затем он попал в объектив видеокамеры когда был уже на трассе, ролик был опубликован 10 августа на Youtube-канале издания motor1.

Концепт автомобиля впервые был представлен еще в 2014 году, а последний раз фотошпионы поймали прототип новой машины на этой же трассе, это произошло июне 2017 года.

Презентация автомобиля должна состояться в 2018-м, издание пишет, что по общему признанию, новое видео дает понять — во внешности автомобиля мало что изменилось с того момента, как его последний раз видели на дороге.

Линии кузова, скрытые камуфляжем, остались без изменений. Сильно скошенная крыша, агрессивная решетка радиатора с внушительными воздухозаборниками — все это также осталось на месте.

Издание напоминает, что Urus будет оборудован 4-литровым двигателем V8 мощностью 650 л.с. Гибридная версия должна появиться во второй половине 2019 года. Автор статьи предполагает, что скорее всего, на автомобиль будет установлена роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

Ранее СМИ сообщали, что компания намерена представить автомобиль в 2018 году на одном из автосалонов, который будет проходить в ЕС. Предполагаемый старт продаж должен состояться уже весной 2018 года, на первом этапе автомобиль будет доступен только в одном варианте комплектации.