Автоконцерн Hongqi раскрыл внешность новейшего седана Н5

Пекин, , 12:24 — REGNUM Китайский концерн Hongqi, на автомобилях которого передвигается председатель КНР Синь Цзиньпин, опубликовал первые изображения своей последней разработки — вместительного седана Hongqi Н5, который будет официально представлен в IV квартале 2017 года.

Hongqi Н5 будет построен на базе популярного в КНР Mazda 6 Atenza, сборка которых осуществляется на предприятии FAW-Mazda. Напомним, концерн Hongqi принадлежит крупнейшему автомобильному конгломерату FAW, пишет «Тайпин цичэ».

Новинка будет оснащена 1,8-литровым турбированным мотором мощностью 178 л.с., который будет поставляться в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. В дальнейшем автопроизводитель намерен расширить линейку двигателей 2,0-литровым турбированным мотором и гибридным двигателем. Однако точные сроки так и не были озвучены.

Hongqi Н5 позиционируется как «младшая» версия представительского Hongqi Н7. Стоимость новинки составит не менее $30 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, совместный китайско-японский автоконцерн Dongfeng-Nissan сообщил о начале продаж своей новинки — обновленного седана Venucia D60, построенного на базе популярного в КНР Nissan Sylphy.

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