Инновация от Toyota: устройство возврата упавших под сидение авто предметов

Вашингтон, США, , 12:15 — REGNUM Компания Toyota решила запатентовать устройство, которое должно помочь автомобилистам доставать вещи из труднодоступных зон автомобиля, соответствующую заявку компания подала в Управление по патентам и товарным знакам США, об этом 10 августа сообщило издание motor1.

Автор статьи задается вопросом: почему подобная идея не пришла в голову разработчиков раньше? Все автовладельцы рано или поздно сталкиваются с ситуацией, когда их вещи падают в узкий промежуток между центральной консолью и сидениями или между ними и дверями.

Такими вещами может быть мобильник, ключи от машины или, что еще хуже, — последние запасы мелочи для оплаты в аппаратах самообслуживания платных дорог, когда вы находитесь на скоростной автомагистрали.

Независимо от упавшего в это пространство предмета зачастую единственный способ вернуть его — это остановиться, выйти, согнуться в три погибели и попытаться его достать (он может оказаться под сиденьем или в другом месте).

Toyota назвала свое устройство «Under seat capture device». Оно представляет собой движущуюся при помощи электропривода платформу, на которую попадают любые предметы, упавшие в обозначенное пространство. Она позволяет передвинуть вещи и достать их сзади или спереди сиденья.

Сообщается, что водитель или пассажир смогут с её помощью вернуть упавшие предметы как в случае остановки автомобиля, так и в случае продолжения движения, в патенте изображено несколько вариантов захвата.

Напомним, Mercedes-Benz недавно также запатентовала интересное устройство. Им стала система подушек безопасности для пешеходов, согласно задумке конструкторов, они должны располагаться в передних стойках автомобиля. Эта идея стала развитием технологии Pop-up hood (отстреливаемый капот).