Новый Audi Q8 почти полностью рассекретили

Рим, , 10:40 — REGNUM Автомобиль Audi Q8, начало серийного производства которого запланировано на 2018 год, был пойман фотошпионами на дорогах Евросоюза, на машине практически полностью отсутствовал камуфляж, снимки были опубликованы 11 августа изданием Сaradvice.

Издание сообщает, что фотографии были размещены пользователем Beckervdo на итальянском автомобильном форуме AutoPareri. Несмотря на то, что ему удалось сфотографировать автомобиль только сзади и часть задних фар машины была заклеена черной лентой, ясно, что серийная модель Q8 будет очень похожа на ранее представленный концепт-кар.

Небольшие изменения коснулись задней части автомобиля, немного другими стали дверные ручки, боковые зеркала стали крупнее. Безрамные боковые стекла остались на своем месте, спортивный силуэт автомобиля также сохранился.

В последний раз фотошпионы поймали Q8 на трассе Нюрбургринг в мае 2017 года, им удалось сделать фотографии интерьера нового кроссовера. Снимки показали, что новый Q8 будет оснащен двумя сенсорными экранами высокого разрешения, обычных кнопок станет меньше, а сенсорных — больше.

В основу Q8 легла платформа MLB Evo, автомобиль будет оборудован передним и полным приводом, расположение двигателя будет продольным. Таким образом, Q8 будет иметь много общего с Audi Q7 и Bentley Bentayga.

Напомним, концепт нового Audi Q8 был представлен в январе 2017 года на автосалоне в Детройте. Сообщалось, что силовая установка автомобиля будет гибридной, её суммарная мощность составит 449 л.с.