Volkswagen и Tata: Совместного проекта не будет

Вольфсбург, Германия, , 10:12 — REGNUM Немецкий концерн Volkswagen и индийская компания Tata Motors решили отказаться от совместного проекта автомобиля для развивающихся рынков, об этом 10 августа сообщило Reuters.

С точки зрения редакции издания, неудача в переговорах является еще одним ударом по усилиям Volkswagen, которые она прикладывает к созданию дешевой платформы для рынков Азии.

Автор статьи напоминает, что ранее Volkswagen потерпел неудачу в ведении переговоров с японским производителем Suzuki, компании хотели создать подобный совместный проект.

О подписании меморандума о сотрудничестве Volkswagen и Tata объявили в марте 2017-го, компании намеревались рассмотреть возможность ведения совместного проекта по разработке дешевого авто для рынка Индии и других стран.

Со стороны Volkswagen переговоры велись компанией Skoda, для создания подобного автомобиля производители хотели использовать платформу AMP от Tata.

В итоге Skoda отказалась от этой затеи, опасаясь того, что в будущем понадобятся значительные вложения средств в проведение краш-тестов (и последующего исправления ошибок проектирования машины), а также в работы по уменьшению вредных выбросов двигателей.

Напомним, меморандум о сотрудничестве был подписан руководством Volkswagen и Tata 10 марта 2017 года. На встрече руководства компаний Tata Motors представлял её глава Гюнтер Бутшек, а со стороны Volkswagen и Skoda были Маттиас Мюллер и Бернхард Мейер. Компании намеревались показать первые результаты сотрудничества уже в 2019 году.