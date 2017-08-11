Volvo отзывает автомобили из-за проблем в системах безопасности

Москва, , 09:37 — REGNUM Volvo начала кампанию по отзыву автомобилей Volvo XC90 и V90 Cross Coutry из-за проблем с системами безопасности, информация о проведении кампании была размещена 10 августа на сайте Росстандарта.

Под отзыв попали автомобили, сошедшие с конвейера заводов марки в период с 2016 по 2017 г., сообщается, что всего отзывается 35 машин.

17 автомобилей Volvo XC90 отзываются из-за дефекта системы преднатяжения ремня безопасности правого сидения третьего ряда. Компания сообщает, что ремень функционирует исправно, но во время столкновения одна из частей устройства преднатяжения может оторваться и попасть в багажное отделение.

18 машин попали под отзыв из-за проблем с модулем контроля доменов активной безопасности. Неисправность может проявиться в том, что радар может терять цель и не сообщать об этом водителю.

На автомобилях Volvo XC90, попавших под отзыв будет заменено сиденье с неисправной системой преднатяжения ремня, на других машинах сцециалисты поменяют модуль контроля доменов активной безопасности. Все работы будут осуществляться за счет компании-производителя.

Напомним, в марте 2017 года Volvo объявила об отзыве 887 автомобилей модели XC90, под него попали машины, выпущенные в период с 2015 по 2016 год. Причиной отзыва стало ненадежное крепление дренажного шланга системы кондиционирования.