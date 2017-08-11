GM отзывает более 75 тыс. автомобилей в Китае из-за конструктивного дефекта

Пекин, , 09:17 — REGNUM Совместный автомобильный концерн SAIC General Motors, принадлежащий американскому концерну GM и китайскому SAIC Motor Corp, сообщил о массовом отзыве автомобилей Chevrolet Sail из-за обнаруженного дефекта в трансмиссии.

Генеральная администрация по надзору за качеством, инспекциям и карантину подтвердила информацию о программе бесплатного ремонта автомобилей указанной модели, которые были произведены в период с 26 сентября 2009 года по 20 марта 2013 года, пишет «Сина синьвэнь».

Массовый отзыв авто для дальнейшего гарантийного ремонта начнется 15 декабря. Инженеры SAIC General Motors обнаружили дефект, который может привести к сбоям в работе коробки переключения передач.

В заявлении автоконцерна отмечается, что все владельцы Chevrolet Sail в ближайшее время получат заказные письма с подробными инструкциями по гарантийному ремонту.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайская компания Shanghai General Motors (GM) отзывает 6 451 минивэнов модели GL8 в связи с проблемами программного обеспечения электронных рулевых систем.

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