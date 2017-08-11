Минэкономразвития готовит поправки в закон о техосмотре

Москва, , 08:58 — REGNUM Новый законопроект, который обязывает вести фото и видеосъемку во время технического осмотра автомобиля, разрабатывают в России. Об этом передает газета «Известия» со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

«Документ разрабатывает созданная при министерстве рабочая группа, — говорится в сообщении. — Необходимость этой меры связана с участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры».

Например, когда посредники и страховые агенты ради ускорения продаж полисов ОСАГО предлагают купить их вместе с картами техосмотра без проверки транспортного средства.

Отмечается, что на снимке должен быть зафиксирован номер транспортного средства, а также время и место прохождения техосмотра. В свою очередь, видеосъемка должна гарантировать, что автомобиль прошел проверку по всем правилам.

«Рабочая группа при Минэкономразвития состоит из представителей этого ведомства, МВД в лице ГИБДД, Ространснадзора, ФАС, Банка России и РСА, — говорится в сообщении. — Сейчас она согласовывает текст законопроекта с заинтересованными ведомствами».

Ожидается, что поправки в закон, который действует с 2011 года, будут внесены в правительство осенью.