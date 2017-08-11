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Запуск спутника «Митибики» в Японии отложен из-за погоды

Техника

Запуск намечен на 12 августа

Запуск спутника «Митибики» в Японии отложен из-за погоды
Орбита

Токио, 11 августа 2017, 08:39 — REGNUM  Запуск японского спутника «Митибики» отложен до 12 августа из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований.

Старт планируется произвести с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Данный аппарат станет третьим в создаваемой японцами системе глобального позиционирования, которая должна стать аналогом GPS.

В планах японского правительства — к 2018 году вывести на орбиту еще два спутника, чтобы завершить создание системы, дополняющей GPS. А к 2023 году предполагается наличие на орбите семи аппаратов «Митибики», работающих независимо от GPS.

Первый спутник был выведен на орбиту в сентябре 2010 года, а второй — в июне 2017 года.

Предполагается, что благодаря собственной высокоточной системе позиционирования уменьшится число ошибок при определении местоположения для водителей, операторов беспилотников и других пользователей.

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