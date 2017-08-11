Мессенджер Snapchat внесен в реестр Роскомнадзора

Москва, , 07:54 — REGNUM Роскомнадзор внес компанию Snap Inc., владеющую мессенджером Snapchat, в реестр организаторов распространения информации. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Компания предоставила Роскомнадзору все необходимые данные, после чего была внесена в реестр.

В ведомстве отмечают, что реестр организаторов информации формируется Роскомнадзором совместно с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и органами государственной безопасности.

Для внесения в реестр организаторов распространения информации иностранные компании должны предоставить данные о себе, а также о самом ресурсе. В случае невыполнения требования Роскомнадзора, сервис может быть заблокирован на территории России.

Всего в реестре на сегодняшний день зарегистрировано 89 организаторов распространения информации.

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