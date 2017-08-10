Каков транспортный налог на гиперкары Bugatti в России?

Москва, , 18:52 — REGNUM Российскому владельцу гиперкара Bugatti придётся ежегодно выплачивать 540 тыс. рублей в качестве транспортного налога, об этом 10 августа сообщил «Коммерсант».

Представитель Федеральной налоговой службы рассказали журналистам, что на данный момент подобная сумма транспортного налога является максимальной.

Мощность двигателя автомобиля составляет 1200 л.с., при исчислении суммы налога в данном случае применяется максимальное значение повышающего коэффициента, равное 3, в результате сумма налога за период составляет 540 тыс. рублей.

Специалисты сообщают, что при расчете суммы налога значение повышающего коэффициента меняется с 1,1 до 3, на размер итоговой суммы также влияет стоимость автомобиля и дата его схода с конвейера.

Напомним, мощность двигателя в 1200 л.с. имеет гиперкар Veyron 16.4 Super Sport, который был выпущен французской компанией еще в 2010 году.

Максимальная скорость автомобиля составляет 431 км/ч, до 100 км/с машина разгоняется за 2,5 секунды, до 200 км/ч — за 6,7 секунд. Подобные возможности разгона гиперкару дает двигатель объемом 7993 куб. см.