Tesla протестирует грузовики с автопилотом на дорогах общего пользования

Карсон-Сити, США, , 17:20 — REGNUM Tesla намерена провести тестирование электрических грузовиков с автопилотом на дорогах общего пользования, об этом сообщается в попавшей в СМИ корреспонденции департамента автомобильного транспорта Невады (DMV), пишет 10 августа издание The Guardian.

Согласно изложенной в переписке информации, сейчас компания работает над созданием электрических грузовиков с функцией беспилотного вождения, которые могут передвигаться в группе, следуя за ведущим автомобилем.

Сообщается, что компания-разработчик уже близка к тому, чтобы представить прототип для испытаний на дорогах общего пользования, а в сентябре 2017 года она намерена провести презентацию грузовика.

На данный момент Tesla ведёт переговоры с департаментом автомобильных транспортных средств Невады (DMV) и представителями властей штата Калифорния о выдаче разрешения на проведение тестов.

Издание отмечает, что существование подобной переписки и встречи руководства Tesla с чиновниками показывают, что компания продвигается вперед в вопросе получения доли в высококонкурентной сфере грузоперевозок.

Данным вопросом также занимаются компании Uber, Waymo и ещё ряд организаций Кремниевой долины. Часть компаний работает над созданием полноценных беспилотных грузовиков дальнего следования, другие (как и Tesla) работают над технологией создания автопоездов, в рамках которой человеком должен управляется только головной автомобиль.

Напомним, ранее глава Tesla Илон Маск сообщал о намерении спроектировать электрический грузовик, но он ничего не говорил по поводу того, что эта машина будет использовать технологию автономного вождения.