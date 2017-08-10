Facebook запускает платформу для просмотра видео

Вашингтон, , 14:26 — REGNUM Компания Facebook представила обновленную ленту для видео Watch. Об этом сообщается в блоге компании.

Новая функция облегчит пользователям доступ к видеороликам, не включенным в их новостную ленту. Пользователи смогут смотреть сериалы и передачи, доступные только в соцсети.

Новая функция станет доступна с 10 августа, однако доступ к ней получит ограниченное число пользователей в США. Сроки глобального запуска нововведения пока не уточняются.

Сообщается также, что сервисом можно будет воспользоваться с мобильных устройств, компьютеров и телевизоров, на которых установлено приложение Facebook.

По мнению экспертов, Facebook сможет конкурировать с видеохостингом YouTube, в этом сегменте интернета, а также с традиционными телеканалами. Кроме того, соцсеть предлагает подписку на контент ведущих вещательных организаций мира.

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