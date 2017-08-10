В России появилась возможность отслеживать заказы с AliExpress

Москва, , 13:56 — REGNUM Торговая интернет-площадка AliExpress ввела с 10 августа обязательную маркировку отправлений, позволяющую в онлайн-режиме отслеживать статус доставки. Об этом сообщает РБК.

После введения обязательной маркировки товаров каждому товару будет присваиваться трекинговый номер. По нему покупатель сможет отследить статус доставки товара через сайт или мобильное приложение.

Ранее такой код присваивался только товарам стоимостью от $2. Теперь интернет-ритейлер полностью отказывается от нерегистрируемых отправлений.

Сообщается также, что система штрих-кодов на AliExpress будет интегрирована с системами «Почты России».

Заместитель генерального директора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев считает, что нововведение позволит сократить сроки доставки товаров.

Отмечается также, что российский рынок стал одним из первых, на котором AliExpress вводит обязательное отслеживание посылок и интегрирует трекинг с системой национальной почтовой службы.

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