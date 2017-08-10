В Китае испытали новейший поезд на магнитной подушке

Далянь, Китай, , 10:52 — REGNUM В китайском Даляне завершились заводские испытания новейшего поезда на магнитной подушке (маглева), в ходе которых состав разогнался до 120 км/ч, установив новый рекорд скорости среди аналогичных поездов средней мощности.

Поезд был разработан китайской компанией CRRC Dalian при содействии Юго-западного транспортного университета. Заявленная максимальная скорость маглева — 160 км/ч, главным преимуществом поезда является практически полная бесшумность и экологичность, пишет «Наньцзао жибао».

В планах властей КНР создать пять новых протяженных линий для маглевов, которые будут расположены в Пекине, Тяньцзине, Ухане, Чэнду и Гуанчжоу. К 2020 году новые ветки для поездов на магнитной подушке соединят пригороды Пекина.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские инженеры планируют разработать поезд на магнитной подушке, максимальная скорость которого составит 600 км/ч, к 2020 году.

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