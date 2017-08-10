В Пекине открылась самая большая в КНР электрозаправочная станция

Пекин, , 10:10 — REGNUM Компания Beijing Changdee Technology Development Co, специализирующаяся на создании станций для подзарядки электромобилей, сообщила об открытии самой большой электрозаправочной станции в Китае.

Станция поздарядки способна вместить 101 электромобиль. Комплекс расположился на крыше здания SOHO Modern City в пекинском районе Чаоян. Владельцы электромобилей могут подзарядить свое авто всего за 30 минут, пишет «Бэйцзин жибао».

Стоимость 1 кВтч составляет 1,09 юаня в часы пиковой нагрузки и 0,39 юаня ночью. Оплатить услугу можно наличными, банковской картой или с помощью мобильного телефона.

По состоянию на конец июля в Пекине было зарегистрировано 135,4 тыс. электромобилей, 86,5 тыс. из которых принадлежат частным лицам. По планам властей к 2020 году на территории Пекина будут расположены более 3000 электрозаправочных станций, расстояние между которыми будет не превышать 900 метров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно заявлению, размещенному Муниципальной комиссией по экономике и информационным технологиям Чэнду, до конца 2020 года в столице провинции Сычуань будет построено 88 тыс. отдельных электрозаправочных станций, а также 780 станций для подзарядки сразу нескольких электромобилей.

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