Стала известна дата запуска космического корабля Dragon

Хьюстон, США, , 08:55 — REGNUM Компания SpaceX 14 августа осуществит запуск космического корабля Dragon. Об этом сообщается на сайте NASA.

Грузовой корабль Dragon отправится к Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал. Старт запланирован на 19:31 мск. Корабль будет выведен на орбиту ракетой Falcon 9.

Космический грузовик доставит на МКС около трех тонн груза, включая провиант, материалы для научных экспериментов и предметы первой необходимости. Перед стартом будет проведено огневое испытание ракеты.

Для SpaceX этот рейс к МКС станет двенадцатым по контракту с NASA. Корабль прибудет на орбиту 16 августа. Он будет пристыкован к американскому модулю Harmony, у которого он будет оставаться в течение месяца до своего возвращения на Землю.

Напомним, предыдущий рейс грузового корабля Dragon прошел с 4 июня по 3 июля. Аппарат был запущен с помощью ракеты Falcon 9 и доставил на орбиту около трех тонн груза, после чего совершил успешное приводнение в Тихом океане.

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