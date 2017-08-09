Судоходство по Керченскому проливу возобновлено

Керчь, Крым, , 22:33 — REGNUM В Керченском проливе сняты временные ограничения на передвижения судов. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает информационный центр «Крымский мост».

Напомним, сегодня в 6:00 по московскому времени в Керченском проливе были введены временные ограничения судоходства. Связано это было с тестированием плавучих систем, которые должны будут перевезти арки Крымского моста к району фарватера.

Капитаны судов были проинформированы об ограничении за сутки до его введения. Это позволило им скорректировать график движения и минимизировать время ожидания в месте, где формируются караваны.

По данным Службы управления движением судов морского порта Керчь, проводки через Керчь-Еникальский канал ожидают 20 судов, следующих со стороны Азовского моря, и 18 судов, идущих транзитом со стороны Черного моря. Отмечается, что это незначительное число кораблей, так как во время штормов данный показатель больше в несколько раз.

К 18:00 тестирование плаврседств, которые должны доставить к месту установки арки моста через Керченский пролив, было завершено. Судоходство по проливу вновь было открыто.

Как только строители завершили свою работу на фарватере, лоцманы таманского и крымского управлений «Росморпорта» оперативно приступили к проводке судов через канал. На время проведения морской операции в Керченском проливе мы увеличили состав лоцманов и лоцманских катеров, так что проводка караванов будет осуществляться даже быстрее, чем после ограничений по штормовым условиям», — сказал замглавы Росморречфлота Юрий Костин.