Volkswagen решила поддержать дизель скидками до 10 тысяч евро

Вольфсбург, Германия, , 16:22 — REGNUM Volkswagen выступил с предложением к владельцам старых дизельных автомобилей совершить обмен их старых машин на новые с условием получения скидки размером до € 10 тыс., об этом 9 августа сообщили «Ведомости».

Предложение будет действительно для владельцев автомобилей производства Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda до 31 декабря 2017 года. Обменять можно будет автомобили, экологический класс которых соответствует ЕВРО 1— ЕВРО 4.

Самую большую скидку (в € 10 тыс.) покупатели могут получить при обмене старого авто на новый Touareg. Если покупатели решат приобрести по данной схеме автомобили Audi, то они получат скидку от € 3 тыс. до € 10 тыс.

При обмене старого дизельного авто на новенькие Porsche Cayenne и Panamera скидка составит € 5 тыс. Самая маленькая скидка будет предлагаться при покупке на этих условиях модели Up!, она составит € 2 тыс.

Компания также решила предложить своим клиентам дополнительные скидки при покупке электромобилей, суммы будут колебаться от € 1 тыс. до € 2380.

Напомним, ранее СМИ уже сообщали о том, что Германия столкнулась с падением спроса на легковые автомобили с дизельными двигателями, ряд городов страны хочет ввести запрет на использование таких авто. Deutsche Welle считает, что Volkswagen пытается путем введения подобных программ поддержать уровень спроса на машины с дизельными силовыми установками.