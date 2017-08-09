Renault серьезно увеличила свои продажи в России

Москва, , 15:46 — REGNUM В июле 2017 года компания Renault реализовала в России 10 982 автомобиля, таким образом французская компания смогла увеличить свои продажи на 20%, поскольку в июле 2016 года она продала 9131 машин, об этом 8 августа сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

С января по июль 2017 года французский автопроизводитель продал в России 71 816 автомобиль, это на 17% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Такие показатели позволили компании занять четвертую строчку в рейтинге продаж среди всех компаний, представленных на российском авторынке. Эксперты сообщают, что по итогам июля 2017 года рыночная доля компании составила 8,5%.

Самой продаваемое моделью Renault в России является кроссовер Duster, в июле 2017-го компания продала 3171 экземпляров этого автомобиля. Рост продаж — 2%.

Второй по популярности машиной производства Renault является Logan, в июле было продано 2644 этих автомобиля, на 6% больше, чем в июле 2016 года.

Третью строчку внутреннего рейтинга популярности занимает автомобиль Sandero, за июль 2017 года было продано 2549 ед., рост продаж — 24%. Также среди российских покупателей набирает популярность компакт-кроссовер Kaptur, за обозначенный период Renault продала 2383 этих автомобиля, рост продаж — 68%.

Напомним, в июне 2017 года пресс-служба Renault сообщила о том, что компания намерена сконцентрироваться в России на продаже кроссоверов. Автопроизводитель хочет увеличить свою долю в этом стремительно растущем сегменте авторынка.