УАЗ провел более 440 работ по модернизации производства

Ульяновск, , 13:01 — REGNUM Компания УАЗ произвела модернизацию производства, запустив вторую производственную линию и разделив сборку грузовых и легковых автомобилей, об этом 8 августа сообщила пресс-служба компании.

Сотрудники предприятия произвели работы по модернизации в период ремонтной кампании, которая длилась с 24 июля по 7 августа 2017 года.

Пресс-служба также сообщает, что попутно было проведено профилактическое обслуживание на различных участках производства — прессовом, сварочном и окрасочном.

Всего было выполнено около 440 работ различного вида, без внимания не остались производственные и бытовые помещения, было улучшено их состояние.

Сергей Исаев, занимающий пост директора по производству, считает, что результатом произведенных мероприятий станет улучшение безопасности и производительности труда, а также повышение качества выпускаемой продукции.

Пресс-служба напоминает, что компания выделила в 2017 году на модернизацию более 350 млн рублей, конкретными её результатами стали уменьшение показателя удельной рекламационной дефектности машин и повышение коррозионной стойкости.

1 августа 2017 года пресс-служба УАЗ сообщала, что на заводе успешно прошел аудит производства, который был частью прохождении «Китайской системы обязательной сертификации продукции».

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