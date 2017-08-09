Новый патент от Mercedes-Benz: Подушки безопасности для пешеходов

Вашингтон, , 12:32 — REGNUM Компания Mercedes-Benz запатентовала систему подушек безопасности для пешеходов, согласно задумке конструкторов, подушки должны располагаться на передних стойках автомобиля и должны выполнять функцию смягчения удара в случае столкновения, об этом 8 августа сообщил портал motor1.

Издание пишет, что данная идея является логическим продолжением развития технологии безопасности активного капота Pop-up hood, которая ранее была реализована в автомобиле Lexus IS 250.

Согласно задумке специалистов Mercedes-Benz, в момент столкновения капот автомобиля будет отстреливаться вверх, в это же время должны срабатывать подушки безопасности.

Подушки должны будут располагаться в специальной тканевой трубке, размещенной в передних стойках, которая в свою очередь будет спрятана под специальными крышками, раскрывающимися в нужный момент.

Сообщается, что Mercedes-Benz подала заявку на этот патент еще в июле 2015 года, но Ведомство по патентам и товарным знакам США сделало публикацию о патенте только 3 августа 2017 года. Издание предполагает, что компания сможет достаточно быстро произвести внедрение этой технологии, поскольку случившаяся задержка была достаточно длительной.

Напомним, в мае 2017 года СМИ сообщили, что компания Porsche запатентовала подобную систему подушек безопасности A-pillar, но для пассажиров кабриолетов. Подушки также расположены в передних стойках, но срабатывают внутрь салона в случае аварии, защищая пассажира от удара об стойку.