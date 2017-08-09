Власти КНР одобрили проект передвижного моста-стрекозы

Пекин, , 11:48 — REGNUM Власти городского округа Ордос, расположенного на территории Внутренней Монголии, одобрили проект нового моста через реку Уланмулун. Будущий мост станет одним из самых необычных инженерных сооружений в мире: многотонная конструкция, форма которой напоминает стрекозу, сможет передвигаться вдоль реки и наводить переправу на различных участках набережной.

Стоимость проекта пока не разглашается. Известно, что проект необычного моста был разработан известным архитектором Марготом Красоевичем. По словам архитектора, конструкция будет располагаться на специальном передвижном фундаменте, что позволит мосту передвигаться по течению реки, пишет «Наньцзао жибао».

Основная часть конструкций будет выполнена из композитных материалов, что существенно снизит вес сооружения. В движение мост будет переводится с помощью специальных двигателей, которые будут питаться от солнечной энергии, накопленной с помощью панелей, размещенных в верхней части моста.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Нинся-Хуйэского автономного района сообщили об открытии первого в мире стеклянного моста через реку Хуанхэ. Более двух лет строители модернизировали переправу, заменив деревянное напольное покрытие моста непробиваемыми стеклянными панелями.

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