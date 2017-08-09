Составлен ТОП-10 лучших кроссоверов-2017

Лондон, , 09:59 — REGNUM Эксперты составили рейтинг кроссоверов, представленных на рынке ЕС, список был опубликован 8 августа на британском портале iNews.

Место лидера досталось Peugeot 3008. По мнению издания, это не только лучший внедорожник, который сейчас представлен на рынке Евросоюза, это лучший автомобиль французской компании за много лет. Автомобиль примечателен не только своей внешностью, но и интерьером, он уже получил награду «Европейский автомобиль года».

На втором месте расположился Skoda Kodiaq. Это первый большой кроссовер компании, доступный покупателям в вариантах с пятью или семью местами в салоне. Компания предлагает покупателям широкую моторную гамму, в которую входят как бензиновые, так и дизельные двигатели.

Третью строчку рейтинга занял Renault Kadjar. Издание отмечает, что, по сути, — машина представляет собой тот же Nissan Qashqai, только с другим кузовом. Однако её цена ниже, а багажник больше, плюс к этому Renault установила на автомобиль дополнительное оборудование.

Четвертое место в списке досталось SEAT Ateca, его родным братом является Volkswagen Tiguan, но, по мнению экспертов, этот автомобиль лучше Tiguan. Машина доступна в переднеприводном и полноприводном вариантах, с бензиновыми или дизельными двигателями.

На пятом месте — Citroen C4 Cactus. Автомобиль обладает нетривиальной внешностью с его пневматическими защитными накладками Airbumps, которые с точки зрения конструкторов компании должны уменьшать ущерб от несильных столкновений и сократить расходы на последующий за этим ремонт кузова.

Также в ТОП-10 SUV, представленных на рынке Европы, попали следующие кроссоверы: Dacia Duster, Jaguar F-Pace, Volvo XC90, Mercedes GLC и Nissan Qashqai.

Напомним, в июле 2017 года аналитики сообщили, что по итогам анализа продаж автомобилей в России кроссоверы обошли по популярности машины B-класса. Наибольшей популярностью у российских покупателей пользуется модель Creta от южнокорейского производителя Hyundai, на втором месте по популярности — Renault Duster, на третьем —Toyota RAV4.