Российский программист зарабатывает на игровых автоматах $250 тыс. в неделю

Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM Программист из России вычислил алгоритм работы игровых автоматов в казино. Об этом 8 августа сообщает журнал Wired.

Издание сообщает, что программист вычислил алгоритм, который позволяет группе из четырех человек зарабатывать на игровых автоматах $250 тыс. в неделю.

Сообщается, что мужчина, которого называют Алексом, поставил ультиматум компаниям, занимающимся игорным бизнесом. Он потребовал либо заплатить выкуп, либо сделать свой механизм достоянием общественности.

По информации издания, Алекс изучал программирование и математику в одном из лучших российских университетов, а после этого два года провел в Академии ФСБ. Кроме того он работал в военном университете в Санкт-Петербурге, специализирующемся на обучении криптографии и взломах.

В результате ему удалось расшифровать алгоритмы, известные как генераторы псевдослучайных чисел или PRNG, которые определяют ход игры в автоматах. Его сотрудники ездят по казино во всем мире и ищут автоматы с расшифрованными PRNG. Они записывают работу автомата на видео, после чего оно анализируется на наличие шансов выиграть.

Сообщается также, что в ответ на ультиматум один из организаторов казино предложил ему встречу, на что тот ответил отказом, поскольку боится ареста. Однако он считает свою деятельность не противоречащей закону.