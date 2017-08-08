Genesis заявила о выпуске таинственного компакт-кроссовера

Сеул, , 15:23 — REGNUM Премиальный брэнд Genesis, принадлежащий компании Hyundai, намерен в очередной раз расширить линейку и выпустить компакт-кроссовер, об этом 7 августа сообщило издание Automotive News.

Ранее компания заявила, что в рамках принятой стратегии выпустит к 2020 году два новых кроссовера (SUV), сейчас стало известно, что в модельном ряде автопроизводителя может появиться еще и новый компакт-кроссовер.

Компания хочет занять нишу в данном быстрорастущем сегменте. Как пишет издание — единственным затруднением является то, что дилерам и клиентам явно придется подождать до 2021 года.

Глава Genesis Манфред Фицджеральд признал, что большинство потенциальных клиентов все еще плохо знают бренд. Он считает, что компания должна двигаться по пути расширения ассортимента.

Что касаемо нового таинственного кроссовера, то информацию о нем сообщили журналистам во время недавней презентации в глобальном центре исследований Hyundai Motor Group.

Все что известно о новом автомобиле, это то, что он имеет обозначение CUV. Руководство компании отказалось раскрыть более подробную информацию об этой машине. Однако известно, что автомобиль будет отличаться от двух ранее анонсированных внедорожников GV80 и GV70.

Напомним, ранее представители Genesis сообщали, что кроссоверы GV80 и GV70 компания намерена выпустить к 2020 году, с ними также будут представлены седаны: спортивный G70, а также обновленные версии флагманского G90 и модели G80.