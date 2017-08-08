Baojun E100 признан самым бюджетным электрокаром в мире

Пекин, , 15:08 — REGNUM Новинка китайского автопрома — электромобиль Baojun E100, разработанный совместным предприятием SAIC-GM-Wuling, признан самым бюджетным элетромобилем в мире. Новинка обойдется покупателю всего в $5329.

По капотом Baojun E100 расположился электродвигатель мощностью 39 л.с. Заявленная максимальная скорость не превышает 100 км/ч. Дальность хода составляет 155 км. Автомобиль может похвастаться не только своей привлекательной стоимостью, но и габаритами: 2488/1506/1670 мм при колесной базе 1600 мм, пишет «Тайпин цичэ».

По словам производителя, целевая аудитория Baojun E100 — молодые люди, которые не успели обзавестись семьей. С этим и связан дизайн интерьера электромобиля: разработчики отказались от стандартной палитры салона в пользу ярких цветов и аксессуаров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские фотошпионы выложили в сеть первые снимки новинки от автопроизводителя MG, который намерен удивить посетителей ежегодного международного автошоу в Чэнду двумя новыми моделями. Снимки были сделаны во время транспортировки автомобиля к выставочной площадке.

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