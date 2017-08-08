Accord и Civiс в России: Honda не приняла решение

Москва, , 14:42 — REGNUM Сообщения о том, что Honda намерена вернуть на российский рынок модели Accord и Civic не соответствуют действительности, об этом 8 августа сообщило «Авторевю» со ссылкой на российское представительство компании.

Согласно заявлениям сотрудников представительства Honda «в текущих условиях в ближайшем будущем планов перезапуска указанных моделей нет».

Ранее портал Wards Auto разместил сообщение о том, что Honda намерена сделать своим приоритетным направлением рынок служебных автомобилей, вернув при этом на российский рынок модели Accord и Civic.

По мнению издания, подобный шаг отражал бы намерение компании увеличить общие продажи автомобилей на российском рынке. В данном случае японский автопроизводитель последовал бы примеру других иностранных компаний, в последнее время обновивших свой ассортимент.

Honda приостановила в России продажи седанов и других моделей несколько лет назад, вследствие наступления экономического кризиса. В результате поставки сократились почти на 80%.

Согласно данным WardsAuto, с января по июнь 2017 года Honda продала в России 479 автомобилей, показав падание продаж на 33,4% по сравнению с показателями 2016 года (719 ед.). Подобное падение произошло на фоне роста объема продаж легкой техники в стране на 6,9%.

В 2015 году Honda перестала работать с импортерами позволив дилерам размещать заказы напрямую, в компании заявляют, что таким образом ей удалось снизить риски дилеров, связанные с нестабильной экономической ситуацией. На данный момент компания продает в России всего три модели, это модель CR-V нового и старого поколения и кроссовер Pilot.

Напомним, в июне 2017 года СМИ уже сообщали, что в Honda подумывают о возобновлении продаж в России моделей Accord и Civic. Однако тогда представители компании не озвучили никаких конкретных планов, заявив, что её действия будут зависеть от ситуации на рынке.