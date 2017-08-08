Samsung представит новый смартфон Galaxy S8 Active

Даллас, США, , 13:50 — REGNUM Компания Samsung проведет официальную презентацию новой версии своего флагманского смартфона Galaxy S8. Об этом сообщается на сайте сотового оператора AT&T.

Samsung представит защищенную модификацию смартфона, которая получила название Galaxy S8 Active. Вместо тонкого корпуса, на котором почти отсутствуют рамки, новое устройство будет обладать более прочным корпусом с увеличенной прочностью.

Среди характеристик нового смартфона называется устойчивый к повреждениям дисплей, а также аккумулятор емкостью 4000 мА*ч. Устройство будет оснащено процессором Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти, накопителем на 64 ГБ. Кроме того, в новый Galaxy будут встроены две камеры — на 12 и 8 мегапикселей.

Ввиду оснащения Galaxy S8 Active прочным корпусом, он, по утверждению разработчика, не разобьется при падении с высоты полутора метров. Его также можно погружать на глубину до полутора метров в воду, но не более, чем на полчаса.

Смартфон выйдет в двух цветах: сером и золотистом. Его официальная презентация состоится 11 августа.

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