Получен первый снимок со спутника, фиксирующего пожары

Москва, , 13:17 — REGNUM «Роскосмос» опубликовал первый снимок с космического аппарата «Канопус-В-ИК», фиксирующего лесные пожары. Об этом 8 августа сообщается на сайте госкорпорации.

Первый снимок с аппарата «Канопус-В-ИК» получен и обработан специалистами Научного центра оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ). Снимок был сделан аппаратурой многоканального радиометра среднего и дальнего инфракрасных диапазонов. На нем зафиксированы тепловые точки на прикаспийских территориях России и Казахстана.

Аппаратура, установленная на «Канопус-В-ИК», работает в инфракрасных диапазонах и способна обнаружить различные тепловые объекты. В частности, с помощью приборов можно увидеть очаги пожаров площадью всего 25 квадратных метров.

«Канопус-В-ИК» является вторым аппаратом в космическом комплексе «Канопус-В» и предназначен для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, обнаружения очагов лесных пожаров, а также крупных выбросов загрязняющих веществ.

Кроме того, с помощью космического аппарата можно проводить наблюдения заданных районов земной поверхности и осуществлять обновление топографических карт.

Напомним, запуск космического аппарата «Канопус-В-ИК» состоялся 14 июля 2017 года. Он был выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а» и разгонным блоком «Фрегат».

Читайте ранее в этом сюжете: Незаконные стройки и свалки в Крыму поможет обнаружить Роскосмос

Читайте развитие сюжета: Российские ученые запустят на орбиту биореактор со стволовыми клетками