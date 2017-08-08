В Китае с опережением графика начато испытание новейшего авианосца

Пекин, , 12:37 — REGNUM Руководитель китайской судостроительной корпорации China Shipbuilding Industry Corporation Ху Вэньминь в своем интервью для Центрального телевидения Китая подтвердил информацию о начавшихся заводских испытаниях будущего флагмана ВМС НОАК авианосца Type 001A. По словам специалиста, испытания корабля проходят с серьезным опережением графика.

На верфях в Даляне началось испытание силовой установки тяжелого авианесущего крейсера Type 001A. Сразу после испытаний силовой установки корабля китайским инженерам предстоит протестировать автоматическую систему швартовки, пишет «Наньцзао жибао».

«После того как будут испытаны система швартовки, мы приступим к полномасштабным морским испытаниям авианосца. Морские испытания станут последним этапом перед официальным вводом корабля в состав ВМС НОАК», — отметил Ху Вэйминь.

Глава China Shipbuilding Industry Corporation отметил, что вхождение авианосца в состав одного из флотов может произойти уже в начале 2018 года, что означает, что корабль будет принят на вооружение с опережением графика более чем на полтора года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на борту авианосца Type 001A смогут разместиться 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15). В настоящее время в составе китайских ВМС есть только один авианосец — «Ляонин», Пекин купил его у Украины в 1998 году. Купленный недостроенный советский крейсер «Варяг» в Китае переделали в авианесущий крейсер.

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