В России стартовали продажи самого большого кроссовера Honda

Москва, , 09:22 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda начал продавать в России новую версию своего большого кроссовера Pilot 2017, автомобиль уже поступил к дилерам, об этом 7 августа сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что машина получила новую мультимедийную систему, теперь она имеет поддержку мобильных устройств и интерфейсов: MirrorLink, Apple CarPlay и Android Auto.

Ходовые огни и фары ближнего света Pilot 2017 выполнены на светодиодах, автомобиль оборудован системой управления тягой, работающей в паре с интеллектуальным полным приводом i-VTM4, системой слежения за слепой зоной Lanewatch и «Умным ключом».

Автомобиль является по настоящему большим и способен вместить до 8 человек, благодаря отдельному пульту управления пассажиры получили возможность самостоятельного управления мультимедиа.

Сообщается, что благодаря партнерству между Honda и «Яндекс» новая система получила приложение Яндекс.Навигатор. Автомобиль с новыми функциями стал дороже на 50 тыс. рублей, они будут доступны в комплектациях Executive и Premium, а цена версии Lifestyle не изменилась, данный вариант авто можно приобрести за 2 999 900 рублей.

Напомним, компания Honda выпускает модель Pilot с 2002 года, автомобиль является самым большим кроссовером компании. Третье поколение автомобиля компания представила в феврале 2015 года на автосалоне в Чикаго. Автомобиль оборудован 3,5-литровым двигателем V6 с функцией прямого впрыска и системой старт-стоп.