Apple запустила официальный аккаунт в Instagram

Купертино, США, , 08:54 — REGNUM Компания Apple запустила собственный официальный аккаунт в социальной сети Instagram. В профиле публикуются лучшие снимки, сделанные на iPhone.

Apple, которая ранее присутствовала в Instagram только как рекламодатель, теперь будет заниматься продвижением своей продукции. Профиль @apple подтвержден администрацией соцсети.

На странице Apple публикуются фото и видео, которые были сняты устройствами, произведенными компанией. Некоторые видео сделаны в виде слайдшоу из фотографий. В описаниях к изображениям также присутствуют комментарии авторов и ссылки на их страницы в Instagram.

В компании заявили, что все желающие имеют шанс на то, что их снимки будут опубликованы. Для этого нужно добавлять к ним хештег #ShotoniPhone.

На данный момент аккаунт насчитывает 272 тыс. подписчиков.

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