Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей

Москва, , 08:39 — REGNUM Эксперты компании «Альфастрахование» провели анализ обращений клиентов, застрахованных по варианту каско и составили список самых угоняемых автомобилей, список был опубликован 7 августа на сайте компании.

Специалисты проанализировали данные за второе полугодие 2016 года и первое полугодие 2017-го, итогом стала демонстрация показателей, основанных на соотношении числа угнанных машин к общему количеству застрахованных автомобилей этого брэнда.

Таким образом, по мнению аналитиков «Альфастрахования», приведенные в списке значения отражают риск угона автомобиля. Самый большой показатель частоты угонов продемонстрировал автомобиль Lexus GX — 1,68%.

На втором месте оказалась модель Panamera от Porshe, риск угона этой машины составляет 1,61%. На третьей позиции разместилась Audi A8, это автомобиль угоняют в 1,52% случаев.

Также в ТОП-5 вошли Land Rover Evoque (1,24%) и Toyota Camry (1,11%), а в ТОП-10 — Lexus LX (0,88%), Infiniti QX56 (QX80) (0,86%), Land Rover Range Rover Sport (0,73%), BMW 6-series (0,72%) и Toyota Land Cruiser (0,69%).

По мнению руководителя управления андеррайтинга «Альфастрахования» Ильи Григорьева, злоумышленникам интересны как дорогие автомобили, так и находящиеся в среднем ценовом диапазоне, основным критерием их выбора является востребованность модели и её запчастей.

Напомним, ранее компания «Альфастрахование» составила рейтинг самых убыточных автомобилей по ОСАГО. Первое место в списке заняли автомобили компании Jaguar, второе и третье — Daewoo и ГАЗ.