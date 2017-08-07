Прототип истребителя ПАК ФА с измененным планером совершил первый полёт

Москва, , 19:46 — REGNUM Новый прототип российского истребителя пятого поколения Т-50−11 с измененным планером совершил первый полёт, сообщает портал naked-science.ru.

Новый российский самолёт несколько дней назад получил официальное обозначение Су-57 и будет серийно выпускаться с планером того же типа, которым оснащен прототип Т-50−11.

Воздушная машина с бортовым номером 511 начала проходить лётные испытания. Примечательно, что самолёт с маркировкой «11» и планером нового типа был достроен раньше 10-го прототипа.

По информации портала, после испытаний прототипов ПАК ФА, обозначенных номерами Т-50−10 и Т-50−11, должно начаться предсерийное производство истребителей пятого поколения Су-57. Уже запланирована поставка Воздушно-космическим силам России 12 таких самолетов.

Если внешний вид нового российского самолета будет соответствовать прототипу Т-50−11, то его бортовое оборудование существенных изменений не претерпело.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительное заключение по итогам государственных совместных испытаний опытного образца истребителя Т-50 было подписано 20 июля на авиасалоне МАКС.

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