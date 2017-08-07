В Сирии будет испытан новый российский вертолет Ми-28УБ

Москва, , 19:12 — REGNUM Новый российский ударный вертолет Ми-28УБ с дублированным управлением будет проходить испытания в Сирии, сообщил журналистам генеральный директор компании «Вертолеты России» Андрей Богинский.

уточнил, что главной задачей новой модификации вертолёта заявлено его переоснащение в учебно-боевую машину. В существующих модификациях экипаж вертолета Ми-28 состоит из пилота и оператора, а в варианте Ми-28УБ управление воздушной машиной можно осуществлять с каждого из двух мест экипажа.

По словам генерального конструктора холдинга «Вертолеты России» Николая Павленко, в 2017 году Воздушно-космические силы получат восемь новых вертолетов Ми-28УБ. Первыми такие машины получат вертолетчики 344-го Торжокского Центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации.

Справка ИА REGNUM : Ми-28УБ — учебно-боевая версия ударного вертолета Ми-28Н «Ночной охотник». Разработка этой модификации началась в 2010 году. Вертолёт оснащен дублированной системой управления и предназначен для обучения пилотов, при этом сохраняя свои боевые возможности.

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