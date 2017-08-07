МКС не выходит на связь

Москва, , 18:46 — REGNUM Международная космическая станция испытывает проблемы с каналом голосовой связи, сообщил 7 августа представитель «Роскосмоса».

По его словам, экипаж МКС с 5 августа пытается исправить неполадки в системе голосовой связи. Полноценная голосовая связь с центрами управления полетами фактически утрачена. ЦУП получает только видеоизображение с орбиты.

Американская система связи дала сбой, который не устранен до сих пор. Сообщается, что диагностика и ремонт оборудования может занять несколько суток.

При этом на 17 августа запланирован выход российских космонавтов в открытый космос. Сергей Рязанский и Федор Юрчихин должны установить новую аппаратуру, протестировать микробные загрязнения внешней поверхности орбитальной станции, проверить новый российский космический скафандр «Орлан-МКС», снабжённый автоматизированной системой терморегулирования. Работы в открытом космосе займут почти шесть часов.

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