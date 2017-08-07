В Израиле создают новую систему противоракетной обороны

Тель-Авив, , 17:24 — REGNUM В Израиле начались работы по созданию новой системы противоракетной обороны с рабочим обозначением «Хец-4», сообщает портал Defense News.

Разработка системы ПРО «Хец-4», что в переводе на русский язык означает «Стрела», позиционируется как ответ на ракетную программу Ирана, возможность массированных ракетных обстрелов, а также использование вероятным противником ракет с разделяющейся боеголовкой.

На данный момент определяются требования к новой системе и рассматриваются перспективные технологии, которые можно применить в новой системе противоракетной обороны.

Для системы ПРО «Хец-4» будет разработана не только новая ракета-перехватчик, но и прочие элементы.

По информации портала, в этих работах участвует американское агентство противоракетной обороны США.

Напомним, сейчас в Израиле стоит на боевом дежурстве система ПРО «Хец-3», принятая на вооружение 18 января 2017 года.

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