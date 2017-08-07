Звезда Top Gear и The Grand Tour слег с тяжелой пневмонией

Лондон, , 15:38 — REGNUM Известный телеведущий Джереми Кларксон сообщил своим фанатам, что он лечится от пневмонии и на какое-то время «вышел из строя», об этом 7 августа сообщило издание Variety.

«Спасибо всем за добрые пожелания. И, чтобы вы были в курсе событий — я, видимо, на какое-то время вышел из строя. Это действительно очень раздражает, потому что я не пропустил ни одного рабочего дня с момента старта в 1978 году», — написал Кларксон на сайте DriveTribe.

Бывший ведущий «Top Gear» также публиковал на странице в Instagram фотографию своей руки с введенной иглой от капельницы, сопроводив снимок комментарием: «Не такие браслеты я обычно выбираю для выходных».

«The Grand Tour» снимается и выпускается эпизодически, в отличии от других сериалов, которые используют иную модель выхода серий. Случившаяся болезнь Кларксона является второй серьезной проблемой для продюсеров второго сезона сериала.

А первой проблемой стала госпитализация коллеги Кларксона — постановщика Ричарда Хаммонда. Он разбил один из суперкаров, результатом аварии стало его попадание в больницу. Впрочем руководство Amazon сообщает, что эти инциденты не окажут особого влияния на производство сериала.

7 августа другой коллега ведущего — Джеймс Мэй сказал, что состояние здоровье Кларксона улучшается. Ранее он пошутил по поводу его болезни, намекая на характер ведущего.

«У Джереми Кларксона пневмония. Симптомы включают: кашель, повышенное потоотделение, озноб и общее чувство дискомфорта. Итак, как мы узнаем?», — сказал Мэй.

Напомним, шоу The Grand Tour было создано бывшими ведущими программы BBC Top Gear: Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэйем, первая серия вышла в ноябре 2016 года. В марте 2015 года Кларксон, являвшийся ведущим Top Gear с 1988 года, был уволен с телеканала BBC из-за драки с продюсером шоу.