MG представит две новинки на автошоу в китайском Чэнду: шпионские фото

Пекин, , 15:08 — REGNUM Китайские фотошпионы выложили в сеть первые снимки новинки от автопроизводителя MG, который намерен удивить посетителей ежегодного международного автошоу в Чэнду двумя новыми моделями. Снимки были сделаны во время транспортировки автомобиля к выставочной площадке.

О новинке известно крайне мало. Ранее производитель сообщал, что новые модели будут построены на базе уже зарекомендовавшего себя Roewe i6. Новинки будут оснащены двумя версиями двигателей: 1,3 — литровым (125 л.с.) и 1,5-литровым турбированным моторами (169 л.с.), пишет «Сина цичэ».

В зависимости от комплектации автомобиль будет оснащен 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач или 5-ступенчатой «механикой». Стоимость новинки составит около 90−143 тыс. юаней в зависимости от комплектации.

MG Cars — британская фирма, принадлежащая китайской корпорации Nanjing Automobile Group, в настоящее время производящая серийные легковые и ранее, до продажи её Nanjing Automobile Group, производившая спортивные автомобили.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские автолюбители активно обсуждают характеристики гибридной версии новейшего минивэна Song Max от автоконцерна BYD. Накануне китайский автопроизводитель опубликовал технические характеристики новинки, согласно которым суммарная мощность силовой установки Song Max составит 446 л.с.

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