В Китае создали самый мощный гибридный минивэн в мире

Пекин, , 14:54 — REGNUM Китайские автолюбители активно обсуждают характеристики гибридной версии новейшего минивэна Song Max от автоконцерна BYD. Накануне китайский автопроизводитель опубликовал технические характеристики новинки, согласно которым суммарная мощность силовой установки Song Max составит 446 л.с.

Гибридная версия поступит в продажу одновременно со «стандартным» Song Max. Официальная презентация новинки состоится в конце августа в Чэнду. В паре со 156-сильным бензиновым мотором в новом Song Max будут установлены два электродвигателя, общая мощность которых составит более 200 л. с., пишет «Тайпин цичэ».

Экстерьер гибрида остался неизменным, по сравнению с бензиновой версией автомобиля. Главным отличием гибридного Song Max стал широкоугольный дисплей, который способен вращаться на 90 градусов. В бензиновой версии Song Max дисплей не вращается, а сама диагональ многофункционального монитора существенно меньше.

Подробные технические характеристики новинки будут объявлены позднее. Продажи Song Max на территории КНР стартуют не позднее декабря 2017 года. Стоимость новинки составит не менее 200 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский автопроизводитель BYD Auto собирается представить модельный ряд на североамериканском рынке. Дилерскую сеть в США компания намерена сформировать в ближайшие два-три года.

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