Названы самые практичные автомобили 2017 года

Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Эксперты составили рейтинг самых практичных машин 2017 года, в него вошли 11 автомобилей, представленных на рынке США, список был опубликован 6 августа на портале Livecars.

В список вошли автомобили, выпущенные автопроизводителями в 2017 году, каждый из них является представителем своего класса.

Первое место в классе Small Car занял хэтчбэк Subaru Impreza, он достаточно недорогой, стоимость машины в США составляет $19 970, при этом автомобиль оборудован полным приводом и довольно экономичен.

Toyota Prius V победила в номинации Midsize Car, в США её можно купить за $ 27 560. Лучшим в классе Midsize Luxury Car стал автомобиль Volvo V60 ($37 145).

Четвертое место в номинации Large Car заняла модель Avalon Hybrid от Toyota. Автомобиль немного дороже Volvo V60, базовая цена составляет $ 38 185. В классе Large Luxury Car победил Lincoln Continental.

Что касается кроссоверов, то среди небольших машин этого класса в лидеры вышел Toyota RAV4 Hybrid, обошедший конкурентов по показателям экономичности, при этом его базовая цена составляет $28 870. Среди небольших лакшери-кроссоверов лучшим стал Lexus NX 300h, приобрести этот автомобиль можно от $40 695.

Лучшим средним кроссовером был назван Toyota Highlander Hybrid. Машина весьма вместительна и оборудована третьим рядом кресел, цена начинается от $37 230. Среди Midsize Luxury SUV лучшим стал Lexus RX 450h ($54 010).

В классе минивэнов самым практичным был назван автомобиль Pacifica от Chrysler, помимо всех прочих достоинств машина имеет высокий уровень безопасности, она получила наивысшую оценку при прохождении соответствующих тестов. Цена на автомобиль начинается от $30 090.

В классе пикапов впереди всех в данном рейтинге оказался Honda Ridgeline, отмечается, что этот автомобиль поучился у компании весьма удачным — он уже не раз попадал в различные рейтинги. Машину в базовой комплектации можно приобрести в США за $30 415.

Напомним, ранее СМИ опубликовали рейтинг самых дешевых автомобилей, представленных на российском авторынке, первое место заняла модель Smily от Lifan, а второе, третье и четвертое место досталось LADA Granta седан, LADA Priora и LADA Granta лифтбек.