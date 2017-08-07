Китайский «клон» Porsche Macan станет гибридным

Пекин, , 14:31 — REGNUM Китайский автоконцерн Zotye подтвердил информацию о грядущей премьере гибридной версии городского кроссовера Zotye SR9, известного за пределами КНР из-за полного копирования немецкого Porsche Macan. Обновленный Zotye SR9 будет впервые представлен публике в августе на Международном автошоу в Чэнду.

Гибридная версия автомобиля не будет отличатся от бензинового Zotye SR9, который в свою очередь, практически полностью скопирован с немецкого кроссовера. Единственным отличием гибрида от «стандартного» Zotye SR9 стал шильдик, обозначающий наличие электродвигателя, пишет «Тайпин цичэ».

Новинка будет оснащена 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 190 л.с., а также электромотором, технические характеристики которого пока не раскрываются. По данным производителя, гибридный кроссовер сможет разгоняться до 100 км/ч за 5 секунд, а дальность хода на одном электродвигателе составит 80 км.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский автоконцерн Zotye сообщил об успешном производстве первой партии внедорожников Zotye T700 — нового флагмана автомобильной марки.

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